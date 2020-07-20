***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTurkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. - Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/07/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz 20.07.2020 tarihinde "Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş." ve "Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş." ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Uygulama Hizmetleri Alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 24.06.2023 tarihine kadar ve bedeli 13.782.691,95 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860520BIST