Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

20.07.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. - Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz 20.07.2020 tarihinde "Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş." ve "Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş." ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Uygulama Hizmetleri Alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 24.06.2023 tarihine kadar ve bedeli 13.782.691,95 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860520


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:02119.513
Değişim :  0,61% |  726,90
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.747 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 18.622.658 % 10,00  
PKENT 445,50 997.920 % 10,00  
MERIT 33,88 326.872 % 10,00  
BERA 7,93 8.881.568 % 9,99  
BFREN 606,50 3.437.036 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6337 8,6770 % 0,50  
Frank 7,2716 7,3154 % -0,05  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 5,77  
Altın Gr. 400 400 1,12  
Cumhuriyet 2.600 2.622 22,60  
Tam 2.678 2.690 23,20  
Yarım 1.300 1.316 11,40  
Çeyrek 652 659 5,60  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 0,44  
Gümüş Gr. 4,33 4,34 0,07  
B. Petrol 42,66 42,66 -0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru