***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
20.07.2020 16:10
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. - Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz 20.07.2020 tarihinde "Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş." ve "Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş." ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Uygulama Hizmetleri Alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 24.06.2023 tarihine kadar ve bedeli 13.782.691,95 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860520
BIST
17:02119.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 726,90
|Açılış
|: 118.844
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|Önceki Kapanış
|: 118.786
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119.747
En Düşük
118.583
17:026,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9070
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8624
En Düşük
6,8499
17:027,8350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:02400,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,29
|Açılış
|: 400,41
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|Önceki Kapanış
|: 399,12
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400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.881.568
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.432.101
|% -9,87
|
|DITAS
|30,18
|4.421.363
|% -7,65
|
|ASUZU
|16,42
|149.732.470
|% -7,49
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|1.067.531.961
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|982.470.647
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.142.514
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|705.896.241
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,81
|683.693.428
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.067.531.961
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|683.693.428
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.142.514
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.555.315
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|982.470.647
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6337
|8,6770
|% 0,50
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,77
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|22,60
|
|Tam
|2.678
|2.690
|23,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,40
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,48
|
Seans Raporu
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17:16DZGYO
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17:15XU030
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