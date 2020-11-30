***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
30.11.2020 17:05
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 5.075.193,00 TL bedelle 30.11.2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890579
BIST
17:481.288
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.314
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1.317
En Düşük
1.286
17:487,8186
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7420
17:489,3858
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:48444,78
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|Açılış
|: 444,78
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|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SELEC
|12,54
|188.094.820
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.502.652
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.787.009
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|42.109.359
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.862.948
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.531.425
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|2.224.222.056
|% -3,59
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|ECILC
|7,27
|1.157.849.680
|% 5,06
|
|THYAO
|11,49
|1.073.464.387
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,17
|2.265.300.444
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.671.251.504
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|869.322.806
|% -4,01
|
|TSKB
|2,23
|670.800.572
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,02
|609.472.910
|% 1,51
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8117
|7,8186
|% 0,06
|
|Euro
|9,3741
|9,3858
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,3938
|10,4459
|% 0,35
|
|Frank
|8,5985
|8,6503
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
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Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
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17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem