***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
09.12.2020 10:30
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.078.792,00 TL bedelle 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892247
BIST
11:511.347
En Yüksek
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|: 1.342
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470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:50
|AKFGY
|4,73
|18.288.694
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.617.729
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.222
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.156.659
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,56
|213.703.644
|% -7,91
|
|IZMDC
|17,76
|17.276.842
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,56
|963.754.779
|% 0,82
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
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|SELEC
|18,95
|632.387.980
|% 4,35
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,07
|277.177.569
|% 0,98
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|ODAS
|3,62
|397.436.703
|% 1,97
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8257
|7,8278
|% 0,11
|
|Euro
|9,4965
|9,5024
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4661
|10,5186
|% 0,54
|
|Frank
|8,7795
|8,8324
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% 0,09
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|-16,38
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,93
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|49,33
|49,33
|0,49
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