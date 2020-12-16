***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
16.12.2020 10:47
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ICS Health Forever International SRL - Medpark International Hospital
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz Moldova Cumhuriyeti'nde mukim "ICS Health Forever International SRL - Medpark International Hospital" ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)" Kullanım Lisansı Satış Sözleşmesi'ni 300.000,00 USD bedelle 16.12.2020 tarihinde imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893358
BIST
11:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:567,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,8000
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8453
En Düşük
7,7602
11:569,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,5050
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|Önceki Kapanış
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9,5424
En Düşük
9,4474
11:56466,55
En Yüksek
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|| -0,76
|Açılış
|: 466,55
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|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.668.259
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|88.910.691
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|911.979.190
|% 1,76
|
|SISE
|7,36
|865.342.635
|% 0,41
|
|TUPRS
|109,80
|593.823.869
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,14
|532.144.265
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|489.358.434
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|532.144.265
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,62
|373.606.487
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,11
|303.018.333
|% 0,48
|
|SISE
|7,36
|865.342.635
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|433.934.868
|% 1,25
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,7992
|% -0,47
|
|Euro
|9,5176
|9,5226
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% -0,11
|
|Frank
|8,7946
|8,8475
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,51
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,71
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.080
|3.158
|-2,75
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-1,33
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|0,01
|