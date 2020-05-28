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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.05.2020 16:14
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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere   1.    Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.İlker SALTOĞLU ve Üyeliklere Sn.Dr. Emre SEZGİN ile Sn.Deniz ÖZLÜK'ün , 2.    Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn. Dr. Emre SEZGİN, 3.    Denetim Komitesi Başkanlığına Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn.İlker SALTOĞLU'nun,   seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847288


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Yarım 1.230 1.243 16,00  
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