***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.05.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere 1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.İlker SALTOĞLU ve Üyeliklere Sn.Dr. Emre SEZGİN ile Sn.Deniz ÖZLÜK'ün , 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn. Dr. Emre SEZGİN, 3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn.İlker SALTOĞLU'nun, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847288BIST