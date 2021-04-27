***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2021 10:58
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.04.2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere 1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.İlker SALTOĞLU ve Üyeliklere Sn.Dr. Emre SEZGİN ile Sn.Deniz ÖZLÜK'ün , 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn. Dr. Emre SEZGİN, 3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn.İlker SALTOĞLU'nun, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931240
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