***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
27.12.2023 15:26
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/12/2023 27/12/2023 10988
6,10 06/07/2022 06/07/2022 10614
6 31/03/2022 31/03/2022 10549
3 20/05/2020 22/05/2020 10083
6 22/07/2019 24/07/2019 9875
6 10/04/2019 15/04/2019 9809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229713
BIST