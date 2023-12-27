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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

27.12.2023 15:26
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/12/2023 27/12/2023 10988
6,10 06/07/2022 06/07/2022 10614
6 31/03/2022 31/03/2022 10549
3 20/05/2020 22/05/2020 10083
6 22/07/2019 24/07/2019 9875
6 10/04/2019 15/04/2019 9809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229713


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MIATK 31,68 343.474.836 % 10,00  
BAYRK 15,40 26.539.873 % 10,00  
DIRIT 9,46 670.837 % 10,00  
QNBFL 764,50 4.437.818 % 10,00  
TARKM 490,25 438.598.665 % 9,98  
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Dolar 29,3965 29,4070 % 0,46  
Euro 32,5555 32,5661 % 0,70  
Sterlin 37,3218 37,5090 % 0,97  
Frank 34,3071 34,5138 % 0,90  
Riyal 7,8160 7,8552 % 0,90  
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15:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,05 24,08 % 0,66  
Platin 976,38 978,37 % 0,66  
Paladyum 1.188,85 1.192,29 % 0,66  
Brent Pet. 80,36 80,36 % 0,66  
Altın Ons 2.065,36 2.065,68 % 0,66  
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