***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.09.2023 15:34
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
29.984.937,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz 15.09.2023 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (üç) şirket iştirak etmiş olup 29.984.937,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195336
BIST