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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.09.2023 15:34
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
29.984.937,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 15.09.2023 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (üç) şirket iştirak etmiş olup 29.984.937,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195336


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