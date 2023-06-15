***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDÜLKERİM GAZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 10.01.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı Evet 38.35 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYASEMİN ŞAH Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhasebeci 24.07.2015 İcrada Görevli Finans Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMRE SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Yazılım ve Analiz Uzmanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDANIEL ANDERS HENRIK WERNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2016 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMAHMUT İBİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.12.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNİSABEYİM GAZEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUHAMMET ALİ AKCAYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi BaşkanıALİ ÖZÖN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 10.05.2023 İcrada Görevli Değil Koru Hastanesi Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET GAZEN İcra Kurulu Başkanı Mühendis Genel MüdürŞAHİN AYDIN Genel Müdür Bilgisayar MühendisiMUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü Pidata Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel MüdürüÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme DirektörüYUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek YöneticisiMEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon DirektörüBORAY SİNANOĞLU Proje Geliştirme Direktörü Bilgisayar Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159204BIST