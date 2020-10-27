***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2020 09:12
***FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884139
BIST
12:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:048,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1646
En Düşük
8,0708
12:049,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0927
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:04498,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,02
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|GLRYH
|17,49
|21.241.980
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.617.935
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.362.653
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|850.168.917
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|443.699.916
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|439.508.685
|% 1,75
|
|ECILC
|7,40
|363.881.692
|% 0,27
|
|DEVA
|24,36
|293.834.665
|% -1,38
|
|TSKB
|2,02
|850.168.917
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|280.280.069
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.412.751
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|284.946.909
|% -1,50
|
|YKBNK
|2,14
|181.018.780
|% 2,39
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1617
|8,1646
|% 1,00
|
|Euro
|9,6390
|9,6449
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5829
|10,6360
|% 0,82
|
|Frank
|8,9432
|8,9971
|% 0,84
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,88
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
|