***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 15:41
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924236
BIST
16:561.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:568,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:569,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0554
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:56456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:56
|CEOEM
|6,60
|74.532.670
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.440.755
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.695.669
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|JANTS
|915,30
|867.739.060
|% 3,00
|
|BJKAS
|9,28
|850.800.875
|% 1,98
|
|THYAO
|12,86
|800.101.363
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.395.413
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|159.328.131
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.410.948
|% 2,65
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1656
|8,1667
|% 0,47
|
|Euro
|9,7180
|9,7259
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,1665
|11,2225
|% -0,41
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
-
17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO