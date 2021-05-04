***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:03
***FORMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934312
BIST
10:191.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:198,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:199,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:19477,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,60
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DITAS
|15,29
|1.085.850
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|10.967.008
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.830.748
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|3.143.433
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,40
|4.154.507
|% -6,02
|
|VERTU
|28,54
|14.776.210
|% -5,50
|
|EUKYO
|4,10
|246.049
|% -4,21
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|EREGL
|19,22
|126.686.533
|% 1,37
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,00
|110.242.177
|% 1,04
|
|PETKM
|6,85
|93.387.649
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|53.545.384
|% 0,00
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|PEKGY
|1,40
|24.350.845
|% 6,06
|
|TSKB
|1,28
|21.880.665
|% 0,79
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3138
|8,3200
|% 0,88
|
|Euro
|9,9946
|10,0025
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4792
|11,5367
|% 0,35
|
|Frank
|9,0480
|9,1025
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2081
|2,2192
|% 0,68
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,03
|