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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.06.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı  dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri 
yürütmek üzere Denetim Komitesi'nin uygun görüşü ile ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 
seçilmesinin 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında önerilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850979


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GLRYH 12,98 25.307.398 % 10,00  
KSTUR 42,12 42.949 % 9,97  
DAGHL 11,61 3.501.536 % 9,94  
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Sterlin 8,5743 8,6173 % -0,25  
Frank 7,1862 7,2295 % -0,42  
Riyal 1,8155 1,8246 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 13,27  
Altın Gr. 382 382 2,06  
Cumhuriyet 2.471 2.496 10,70  
Tam 2.543 2.565 11,00  
Yarım 1.241 1.252 5,40  
Çeyrek 621 627 2,70  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 0,07  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,00  
B. Petrol 39,31 39,31 0,76  
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