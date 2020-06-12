***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 16:34
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri
yürütmek üzere Denetim Komitesi'nin uygun görüşü ile ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin
seçilmesinin 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında önerilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850979
BIST
17:02110.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 882,73
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
17:026,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:027,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:02381,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,34
|Açılış
|: 381,36
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.329.530
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.307.398
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.536
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,28
|836.975.236
|% 0,12
|
|GARAN
|8,14
|725.646.532
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|683.203.895
|% 8,31
|
|ECILC
|5,88
|578.620.719
|% 2,98
|
|PGSUS
|58,80
|578.612.137
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,94
|572.700.317
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|335.838.104
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|350.768.549
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|146.396.968
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,17
|683.203.895
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,25
|
|Frank
|7,1862
|7,2295
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8155
|1,8246
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|
Seans Raporu
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 719, 22 artarak (% 0.71 ) 102, 487
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, MARTI, UMPAS, EGCEY, EGCYO, EGCYH