***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
15.10.2020 11:59
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ADİL ŞAHİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AHMET CAN YILMAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MERAL MURAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881909
BIST
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484,87
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:53
|ETYAT
|5,06
|14.348.045
|% 10,00
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|PENGD
|6,71
|150.308.614
|% 10,00
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|RAYSG
|18,26
|7.042.678
|% 10,00
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|FMIZP
|129,80
|32.458.734
|% 10,00
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|CEOEM
|8,14
|75.406.022
|% 10,00
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|TKURU
|325,00
|945.100
|% -10,00
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|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
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|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
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|YAPRK
|61,30
|434.985
|% -9,99
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|COSMO
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|175.513
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|% -1,44
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|ZOREN
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|% -1,96
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|EKGYO
|1,94
|999.224.986
|% 2,11
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|ECILC
|7,11
|871.863.469
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|KRDMD
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|738.784.545
|% -0,81
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|EKGYO
|1,94
|999.224.986
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,00
|1.086.030.706
|% -1,96
|
|PETKM
|4,78
|1.279.001.454
|% -1,44
|
|KRDMD
|3,68
|738.784.545
|% -0,81
|
|ECILC
|7,11
|871.863.469
|% 3,04
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9315
|7,9380
|% 0,35
|
|Euro
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|9,2950
|% 0,03
|
|Sterlin
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|10,2780
|% -0,34
|
|Frank
|8,6476
|8,6997
|% 0,27
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|Riyal
|2,1092
|2,1197
|% 0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-8,19
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|Altın Gr.
|484
|484
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-13,62
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-6,59
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,39
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|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
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|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-1,02
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