***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 11:38
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881904
BIST
14:281.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.188
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|Önceki Kapanış
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1.192
En Düşük
1.181
14:287,9367
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:289,3068
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484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:26
|PENGD
|6,71
|150.024.962
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.163.810
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.327.438
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.481.311
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.995.737
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|877.500
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.198.699.839
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,01
|1.058.964.363
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|954.324.862
|% 2,63
|
|ECILC
|7,11
|839.713.619
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,68
|707.191.463
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|954.324.862
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|1.058.964.363
|% -1,63
|
|PETKM
|4,80
|1.198.699.839
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|707.191.463
|% -0,81
|
|ECILC
|7,11
|839.713.619
|% 3,04
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9365
|% 0,33
|
|Euro
|9,3036
|9,3072
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2165
|10,2677
|% -0,44
|
|Frank
|8,6501
|8,7022
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1088
|2,1194
|% 0,30
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-5,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.183
|3.262
|-18,75
|
|Yarım
|1.539
|1.578
|-9,07
|
|Çeyrek
|772
|789
|-4,54
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
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