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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2020 11:38
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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881904


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Tam 3.183 3.262 -18,75  
Yarım 1.539 1.578 -9,07  
Çeyrek 772 789 -4,54  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 -0,34  
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