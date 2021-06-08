***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni sermayenin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017 2.457.463,656Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 2.457.463,656Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.06.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında, 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti.Yine aynı toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu,Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmişti.Bu kapsamda yeni sermayemizin tescili için Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulduğu duyurulmuştu. Başvurumuz 04.06.2021 tarihinde tescil edilerek 07.06.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk onaylı tadil metni.pdfEK: 2 bedelli sermaye artırımı tescil 07.06.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940968BIST