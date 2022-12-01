***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
01.12.2022 12:06
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/11/2022 01/12/2022 10716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083418
BIST
12:235.077
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 99,32
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:2318,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:2319,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0632
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:231.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:23
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.371.258
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.168.087
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,26
|4.227.593
|% -4,13
|
|INFO
|11,15
|101.396.134
|% -3,88
|
|THYAO
|124,90
|4.628.532.369
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,48
|3.343.346.661
|% 5,09
|
|SISE
|39,96
|2.764.652.223
|% 2,20
|
|EREGL
|43,54
|2.430.454.797
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,98
|1.932.460.117
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,48
|3.343.346.661
|% 5,09
|
|EKGYO
|7,23
|1.380.847.325
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,98
|1.932.460.117
|% -0,58
|
|ISCTR
|10,64
|1.478.209.816
|% 2,70
|
|SKBNK
|2,73
|314.073.354
|% 0,74
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6259
|18,6533
|% 0,12
|
|Euro
|19,4479
|19,4607
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,5457
|22,6588
|% 0,69
|
|Frank
|19,6854
|19,8040
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9437
|4,9684
|% 0,04
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.108
|7.167
|12,00
|
|Yarım
|3.448
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|0,50
|