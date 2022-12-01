***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşmesi ektedir.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 28/11/2022 01/12/2022 10716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083418BIST