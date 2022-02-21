***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 11:33
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamamızda özetle
Oyak Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.'dir.) %100 hisselerinin 65.000.000 TL bedelle satın alınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verildiği, bağlı ortaklık paylarının Şirketimize devrinin tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.01.2022 tarihinde başvuru yapıldığı, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2022 tarihli, 10503 numaralı sayısının 634. sayfasında ilan edildiği açıklanmıştı.
Söz konusu bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden sonraki Şirketimiz finansal tablolarının konsolide olarak hazırlanacağını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003092
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0325
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 832,16
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6578
|13,6611
|% 0,10
|
|Euro
|15,4900
|15,4977
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5358
|18,6287
|% 0,19
|
|Frank
|14,8535
|14,9430
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,85
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem