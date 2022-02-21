***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamamızda özetleOyak Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.'dir.) %100 hisselerinin 65.000.000 TL bedelle satın alınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verildiği, bağlı ortaklık paylarının Şirketimize devrinin tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.01.2022 tarihinde başvuru yapıldığı, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2022 tarihli, 10503 numaralı sayısının 634. sayfasında ilan edildiği açıklanmıştı.Söz konusu bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden sonraki Şirketimiz finansal tablolarının konsolide olarak hazırlanacağını pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003092BIST