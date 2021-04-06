***FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
06.04.2021 09:50
***FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 02.04.2021 tarihinde başlayan % 223,68421 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923642
BIST
11:321.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,32
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:328,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:329,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:32456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MTRKS
|33,88
|80.431
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.488.704
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.788.052
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.014.519
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.815.329
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.456.917
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,37
|471.739.162
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,47
|383.217.513
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|304.451.773
|% -0,29
|
|THYAO
|12,99
|256.679.040
|% 1,80
|
|JANTS
|855,10
|250.645.540
|% -3,77
|
|EKGYO
|1,93
|139.592.697
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|143.433.324
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.471.024
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|203.312.263
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,47
|383.217.513
|% 1,49
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1604
|8,1653
|% 0,46
|
|Euro
|9,6963
|9,7069
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2476
|11,3040
|% 0,31
|
|Frank
|8,7332
|8,7858
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1700
|2,1808
|% 0,35
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-5,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,35
|
Seans Raporu
11:32
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