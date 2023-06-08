***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2023 09:08
***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORTE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORTE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Miktar: 22.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 09.06.2023, Fiyat: 12,12 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 266.640.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157005
BIST
11:125.564
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,71
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1223,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1279
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1225,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2941
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:121.463,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.463,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.993.680
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.369.610
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,35
|59.395.734
|% 9,80
|
|DOGUB
|15,12
|79.134.997
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,22
|7.618.714
|% -9,53
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,34
|10.499.686
|% -4,26
|
|THYAO
|171,40
|2.062.221.006
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,36
|1.669.426.952
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,77
|1.615.708.263
|% 2,07
|
|GARAN
|31,02
|1.408.794.779
|% 3,47
|
|ISCTR
|13,73
|1.363.661.935
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,36
|1.669.426.952
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,04
|997.874.797
|% 0,88
|
|ISCTR
|13,73
|1.363.661.935
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,77
|1.615.708.263
|% 2,07
|
|SKBNK
|2,58
|157.350.081
|% 2,79
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3446
|23,3812
|% 0,54
|
|Euro
|25,1813
|25,2103
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,0077
|29,1532
|% 0,57
|
|Frank
|25,5881
|25,7422
|% 0,53
|
|Riyal
|6,2113
|6,2425
|% 0,45
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.461
|1.462
|10,55
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.803
|4.904
|35,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.448
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,80
|0,26
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,16
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25YAYLA
Yüzde 5.86 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 817, 128 adet işlem
-
11:24ULUUN
Yüzde 4.58 oranında artışla 26.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 086 adet işlem
-
11:22DOGUB
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 175, 437 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 5, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 26, 503.00 milyon TL de
-
11:21EUKYO
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 389 adet işlem