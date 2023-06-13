***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [FORTE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarForte Bilgi Iletisim payları, 14/06/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilisim, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiFORTE BILGI ILETISIM XUTUM 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XTUMY 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XBANA 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XHARZ 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XUTEK 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XTKJS 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XBLSM 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XKTUM 14/06/2023FORTE BILGI ILETISIM XSANK 14/06/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158339BIST