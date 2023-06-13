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***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

13.06.2023 16:31
***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [FORTE]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Forte Bilgi Iletisim payları, 14/06/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilisim, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FORTE BILGI ILETISIM XUTUM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XTUMY 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XBANA 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XHARZ 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XUTEK 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XTKJS 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XBLSM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XKTUM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XSANK 14/06/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158339


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METUR 5,17 55.385.412 % 10,00  
VKFYO 17,38 31.852.908 % 10,00  
ISBTR 50.941,00 2.547.050 % 10,00  
BURVA 71,55 233.011.064 % 9,99  
AYEN 30,42 299.003.196 % 9,98  
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Dolar 23,6398 23,6473 % 0,15  
Euro 25,5449 25,5728 % 0,86  
Sterlin 29,6800 29,8288 % 0,73  
Frank 26,0044 26,1610 % 0,46  
Riyal 6,2811 6,3126 % 0,03  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -4,42  
Altın Gr. 1.483 1.483 -3,62  
Cumhuriyet 9.923 10.071 20,00  
Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.835 4.913 -13,00  
Çeyrek 2.417 2.456 -7,00  
Gümüş.Ons 23,96 23,98 -0,08  
Gümüş Gr. 18,18 18,20 -0,07  
B. Petrol 74,50 74,50 2,66  
Seans Raporu 17:53
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