***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.06.2023 16:31
***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Forte Bilgi Iletisim payları, 14/06/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilisim, BIST Katılım Tüm ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FORTE BILGI ILETISIM XUTUM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XTUMY 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XBANA 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XHARZ 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XUTEK 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XTKJS 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XBLSM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XKTUM 14/06/2023
FORTE BILGI ILETISIM XSANK 14/06/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158339
BIST