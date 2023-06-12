***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2023 18:10
***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FORTE]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.000.000
Baz Fiyat (TL)
12,12
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/06/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
08-09/06/2023
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 67.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 14/06/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12,12 TL/pay baz fiyat, "FORTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158081
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2659
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3144
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6444
|23,6493
|% 1,14
|
|Euro
|25,4497
|25,4674
|% 1,25
|
|Sterlin
|29,4970
|29,6450
|% 0,61
|
|Frank
|25,9053
|26,0614
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2883
|6,3198
|% 1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,30
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.825
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|-2,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem