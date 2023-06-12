***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***FORTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FORTE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi12/06/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)22.000.000Baz Fiyat (TL)12,12İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih14/06/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi08-09/06/2023AçıklamalarForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 67.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 14/06/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12,12 TL/pay baz fiyat, "FORTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158081BIST