***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2023 11:54
***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175735
BIST
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13:586.814
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 70,05
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0508
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1972
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.712,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.712,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CVKMD
|255,20
|655.529.725
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.889.252
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|135.370.659
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.189.357
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|171.275.052
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.136.645
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|73,00
|164.689.652
|% -5,93
|
|EKIZ
|23,18
|957.671
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAA
|63,80
|4.001.001.225
|% 5,11
|
|THYAO
|224,10
|3.886.634.685
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.507.192.128
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,47
|2.217.406.261
|% 1,80
|
|CANTE
|18,80
|4.350.690.296
|% 6,58
|
|KOZAL
|29,44
|6.944.315.949
|% 4,99
|
|ODAS
|11,29
|1.811.374.353
|% 4,15
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9517
|26,9572
|% 0,19
|
|Euro
|30,0254
|30,0497
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,8442
|35,0190
|% 0,35
|
|Frank
|31,3525
|31,5413
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,20
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,08
|
|Cumhuriyet
|11.402
|11.574
|25,00
|
|Tam
|11.154
|11.229
|-26,00
|
|Yarım
|5.568
|5.640
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,68
|21,70
|0,11
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|0,42
|