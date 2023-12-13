***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 10:04
***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225149
BIST
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11:407.613
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -136,14
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:4029,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0678
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0651
En Düşük
28,9161
11:4031,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0529
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:401.850,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.850,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EDIP
|20,60
|180.506.965
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.865.128
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.978.554
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|24,80
|25.827.735
|% 6,26
|
|LIDER
|45,36
|76.290.676
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.284.326
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,06
|27.877.642
|% -9,12
|
|IDEAS
|101,00
|7.336.496
|% -8,18
|
|CATES
|87,30
|3.090.183.951
|% 4,43
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|THYAO
|244,00
|1.892.427.094
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,86
|1.806.843.317
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|YKBNK
|20,36
|1.560.720.295
|% 0,59
|
|ISCTR
|22,46
|1.431.716.673
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,21
|461.458.742
|% -2,57
|
|MOBTL
|4,89
|272.272.313
|% 4,04
|
|SASA
|44,02
|2.316.381.844
|% -7,91
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0551
|29,0609
|% 0,22
|
|Euro
|31,3759
|31,3873
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2933
|36,4753
|% -0,12
|
|Frank
|33,0368
|33,2358
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7238
|7,7626
|% 0,21
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|930,39
|932,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,44
|975,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,64
|72,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,38
|1.981,63
|% 0,66
|