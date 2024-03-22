***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 11:10
***FORTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261384
BIST
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11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 53,97
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.231,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,14
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MEKAG
|66,55
|89.378.142
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.961.418
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.715.874
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|98.105.948
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|106.302.482
|% -9,99
|
|EUYO
|17,49
|12.928.767
|% -9,43
|
|LOGO
|82,15
|135.278.804
|% -7,02
|
|CUSAN
|24,50
|36.915.785
|% -6,77
|
|MAKIM
|55,00
|27.197.600
|% -5,98
|
|THYAO
|290,00
|4.434.904.108
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,40
|2.418.702.141
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,17
|2.237.837.485
|% 0,18
|
|VESTL
|89,00
|1.946.469.958
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,58
|1.633.435.281
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,17
|2.237.837.485
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,40
|2.418.702.141
|% 1,62
|
|ZOREN
|5,45
|407.618.023
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.004.250.924
|% 3,79
|
|PETKM
|23,40
|1.024.637.524
|% 2,09
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
|
|Euro
|34,6983
|34,7199
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7790
|40,9834
|% -1,32
|
|Frank
|35,9512
|36,1314
|% -1,16
|
|Riyal
|8,6424
|8,6857
|% -0,73
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|