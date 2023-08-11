***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11/08/2023 tarihli kararıyla Denetimden Sorumlu Komite'nin 2/8/2023 tarih ve 2023/01 sayılı kararı doğrultusunda 2023 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. N1 Maslak 1453 Sitesi T4 A Blok Daire:40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis Nolu, Maslak Vergi Dairesi 7341726723 vergi nolu RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi şeklinde eklenerek pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmasına,Oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184512BIST