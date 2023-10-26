***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.10.2023 20:30
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26/09/2023
Tescil Tarihi
29/09/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29/09/2023-10925
Açıklamalar
Şirketimizin 26/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 29/09/2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne tescil edilerek, 29/09/2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. görevlendirilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210666
BIST