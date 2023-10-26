***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26/09/2023Tescil Tarihi29/09/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29/09/2023-10925AçıklamalarŞirketimizin 26/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 29/09/2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne tescil edilerek, 29/09/2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. görevlendirilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210666BIST