***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma San. A.Ş.'nin 01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arası ara dönem konsolide faaliyet raporu ektedir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216024BIST