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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

12.01.2024 17:03
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarımsal Otomasyon ve Akıllı Sera Sistemleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.500.000-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12/01/2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
765.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
5,2288-TL
Toplam Tutar
4.000.000-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,006
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0135
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Orhan Baldır
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/01/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal Duran Varlığın Değeri "Pazarlık Usulü" İle Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Cetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin %51 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Orhan Baldır arasında 12/01/2024 tarihli hisse devir sözleşmesi ile, Cetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketindeki Orhan Baldır'a ait 765.000 adet pay, 12/01/2024 tarihinde 4.000.000-TL (DörtmilyonTürkLirası) bedel ile Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239081


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AYCES 847,00 251.176.483 % 10,00  
OZSUB 27,50 62.301.779 % 10,00  
AKMGY 158,60 36.962.391 % 9,99  
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Platin 914,82 916,47 % 0,66  
Paladyum 976,05 981,47 % 0,66  
Brent Pet. 78,47 78,47 % 0,66  
Altın Ons 2.046,79 2.047,14 % 0,66  
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