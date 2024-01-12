***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/01/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarımsal Otomasyon ve Akıllı Sera SistemleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.500.000-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12/01/2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı765.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı5,2288-TLToplam Tutar4.000.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,006İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0135Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOrhan BaldırKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/01/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal Duran Varlığın Değeri "Pazarlık Usulü" İle Belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarCetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin %51 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, Şirketimiz ile Orhan Baldır arasında 12/01/2024 tarihli hisse devir sözleşmesi ile, Cetwell Bilgi Teknolojileri Ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketindeki Orhan Baldır'a ait 765.000 adet pay, 12/01/2024 tarihinde 4.000.000-TL (DörtmilyonTürkLirası) bedel ile Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından satın alınmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239081BIST