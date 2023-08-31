***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.08.2023Genel Kurul Tarihi 26.09.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,5 - 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.11 - Yönetim kurulunca hazırlanan "şirket kar dağıtım politikası"nın görüşülerek karara bağlanması12 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması14 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması15 - Dilek - Görüşler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 FRT 2022 GK 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 FRT 2022 GK 4 FORTE OLAĞAN GENEL KURUL EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190507BIST