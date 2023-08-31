***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2023 15:22
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.08.2023
Genel Kurul Tarihi 26.09.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5 - 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.
11 - Yönetim kurulunca hazırlanan "şirket kar dağıtım politikası"nın görüşülerek karara bağlanması
12 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
14 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması
15 - Dilek - Görüşler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 FRT 2022 GK 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 FRT 2022 GK 4 FORTE OLAĞAN GENEL KURUL EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190507
BIST