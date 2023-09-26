***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.08.2023Genel Kurul Tarihi 26.09.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,5 - 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.11 - Yönetim kurulunca hazırlanan "şirket kar dağıtım politikası"nın görüşülerek karara bağlanması12 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması14 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması15 - Dilek - Görüşler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 FRT 2022 GK 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 FRT 2022 GK 4 FORTE OLAĞAN GENEL KURUL EK AÇIKLAMALAR 11092023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.09.2023 saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2023 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10:00'da daha önce yayınlanan Genel Kurul Toplantısına Çağrı davetinde duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Holiday Inn Otel İşçi Blokları Mahallesi 1484. Sokak No:3 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen ve karar bağlanan konularla ilgili hususlar ekte yer alan Toplantı Tutanağında mevcuttur.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197382BIST