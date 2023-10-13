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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

13.10.2023 18:52
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla - Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Düzce, 484,70 m2 tarla, 11.364,41 m2 arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.10.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
40.000.000,00 tl
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,76
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%59,70
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,51
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1184,62
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%10,57
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.10.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amacıyla alınmış olup, olumlu olması öngörülmektedir
Karşı Taraf
Gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü alım
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 13.10.2023 tarih, 2023/34 sayılı kararına istinaden
Şirket özkaynakları kullanılarak yatırım amacıyla Düzce ilinde, 484,70 m2 tarla, 11.364,41 m2 arsa  alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206252


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Yarım 5.815 5.871 136,00  
Çeyrek 2.898 2.935 67,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,87  
Gümüş Gr. 20,26 20,30 0,82  
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