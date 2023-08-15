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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

15.08.2023 19:50
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.08.2023 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185785


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Yarım 5.559 5.613 -16,00  
Çeyrek 2.771 2.806 -8,00  
Gümüş.Ons 22,55 22,58 -0,03  
Gümüş Gr. 19,62 19,63 0,00  
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