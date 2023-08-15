***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.08.2023 19:50
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.08.2023 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185785
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0523
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0626
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.656,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.656,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0512
|27,0568
|% 0,19
|
|Euro
|29,5401
|29,5562
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3138
|34,4859
|% 0,47
|
|Frank
|30,7080
|30,8930
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1931
|7,2292
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-3,81
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,11
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.085
|11.174
|-32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.613
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,63
|0,00
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem