***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 18:17
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında S1000D UYUMLU DOKÜMANTASYON İÇİN YETENEK KAZANMA HİZMET VE LİSANS ALIMI sözleşmesinin imzalanması için görüşmelere başlanmıştır.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175527
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
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|Önceki Kapanış
|: 6.605
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6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
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27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 29,9500
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|Önceki Kapanış
|: 29,8000
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En Düşük
29,6578
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En Yüksek
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|: 0,22%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.704,07
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|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
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1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9182
|26,9262
|% 0,03
|
|Euro
|29,7962
|29,8047
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8335
|% 0,12
|
|Frank
|31,0599
|31,2470
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.119
|11.230
|58,00
|
|Yarım
|5.551
|5.641
|29,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.820
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,11
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-0,39
|