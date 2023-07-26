***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile yurt içinde yerleşik BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında S1000D UYUMLU DOKÜMANTASYON İÇİN YETENEK KAZANMA HİZMET VE LİSANS ALIMI sözleşmesinin imzalanması için görüşmelere başlanmıştır.Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna açıklanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175527BIST