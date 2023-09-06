***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2023 19:20
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 15/06/2023 tarihli toplantı ile yurt dışı genişleme hedeflerimiz kapsamında yer alan Avrupa pazarında halihazırda üretilmiş ve Ar&Ge süreçleri devam eden teknoloji ve yazılım ürünlerinin pazarlama, tutundurma ve satış faaliyetlerinin yerinden ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olacak şekilde bir şirket kurulması kararı alınmıştı.
Alınan karar neticesinde gerçekleştirilen kapsamlı pazar analizi ve stratejik değerlendirmeler sonucunda, Avrupa havacılık ve savunma sektörünün önde gelen birçok firmasının kümelendiği Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesinin Eindhoven şehrinde Forips B.V. unvanı ile faaliyet gösterecek yerleşik şirket bugün itibari ile kurulmuştur.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192281
BIST
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18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0516
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0606
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.653,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.653,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8164
|26,8227
|% 0,20
|
|Euro
|28,7724
|28,7952
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,4328
|33,6005
|% -0,27
|
|Frank
|29,9600
|30,1405
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1284
|7,1642
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-9,16
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.984
|11.102
|-42,00
|
|Yarım
|5.509
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|-0,29
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem