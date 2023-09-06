***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 15/06/2023 tarihli toplantı ile yurt dışı genişleme hedeflerimiz kapsamında yer alan Avrupa pazarında halihazırda üretilmiş ve Ar&Ge süreçleri devam eden teknoloji ve yazılım ürünlerinin pazarlama, tutundurma ve satış faaliyetlerinin yerinden ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olacak şekilde bir şirket kurulması kararı alınmıştı.Alınan karar neticesinde gerçekleştirilen kapsamlı pazar analizi ve stratejik değerlendirmeler sonucunda, Avrupa havacılık ve savunma sektörünün önde gelen birçok firmasının kümelendiği Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesinin Eindhoven şehrinde Forips B.V. unvanı ile faaliyet gösterecek yerleşik şirket bugün itibari ile kurulmuştur.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192281BIST