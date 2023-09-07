***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHavelsan A.Ş.'nin yürüttüğü bir yurt dışı projesi kapsamında, şirketimizin alt yüklenici sıfatıyla görev alması hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmış olup, Havelsan A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192524BIST