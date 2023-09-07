***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 13:36
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Havelsan A.Ş.'nin yürüttüğü bir yurt dışı projesi kapsamında, şirketimizin alt yüklenici sıfatıyla görev alması hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmış olup, Havelsan A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192524
BIST
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14:128.294
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 111,84
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1226,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1228,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:121.658,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.658,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ULAS
|22,44
|23.831.853
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.232.349
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.196.949
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.535.723
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|740.689.243
|% -9,98
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|ASELS
|42,64
|4.292.951.729
|% 3,55
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|BRSAN
|751,60
|3.430.582.129
|% 3,36
|
|THYAO
|245,50
|3.287.715.981
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,40
|1.695.847.291
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|YKBNK
|17,19
|2.303.528.600
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|642.470.391
|% 1,66
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,8410
|% 0,09
|
|Euro
|28,7700
|28,7900
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% -0,21
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.011
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.523
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-0,44
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, BIMAS
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 64 artarak (% 1.32 ) 7, 268