***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş, fontr.com.tr alan adı ile Paya Dayalı Kitle Fonlama faaliyeti yürütecek olan Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'nin, 22.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izni aldığı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. İlgili Kurul bültenine istinaden karar yazısı tarafımıza ulaşmış olup, Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. faaliyetlerine en kısa sürede başlayacaktır.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220150BIST