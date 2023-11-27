***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 10:43
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş, fontr.com.tr alan adı ile Paya Dayalı Kitle Fonlama faaliyeti yürütecek olan Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'nin, 22.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izni aldığı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. İlgili Kurul bültenine istinaden karar yazısı tarafımıza ulaşmış olup, Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. faaliyetlerine en kısa sürede başlayacaktır.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220150
BIST
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14:348.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,60
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3428,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3431,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0591
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:341.871,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.871,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BINHO
|221,20
|49.261.019
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|765.604.515
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.647.349
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.757.582
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.230.945
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|343,75
|450.238.914
|% -7,66
|
|THYAO
|259,50
|5.202.369.818
|% -0,10
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|AKBNK
|33,44
|2.611.209.366
|% 4,96
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|ASELS
|48,84
|2.155.503.321
|% 2,18
|
|ZOREN
|5,14
|1.348.419.168
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|870.962.274
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,28
|118.185.198
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9097
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6547
|31,6648
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,3811
|36,5635
|% 0,27
|
|Frank
|32,7039
|32,9009
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6859
|7,7244
|% 0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem
-
14:48KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 9, 020.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 006 adet işlem
-
14:47KFEIN
Yüzde 9.99 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 435 adet işlem
-
14:46NIBAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 546, 770 adet işlem
-
14:45IMASM
Yüzde 5.40 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 701 adet işlem