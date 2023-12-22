***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2023 11:22
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22/12/2023 tarih ve 2023/37 sayılı karar ile tarım sektörünün ihtiyaçları ve sektörde bulunan potansiyel iş fırsatları çerçevesinde piyasa araştırmaları yapılmasına ve tarım teknolojileri alanında uygun görülen yatırım projelerinin değerlendirilmesi konusunda oy birliği ile karar almıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227976
BIST
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15:157.655
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,48
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1529,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1532,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1036
|Açılış
|: 32,1500
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|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:151.935,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 19,95
|Açılış
|: 1.935,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:13
|RTALB
|16,61
|193.274.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|35.597.091
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.183.730
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|256.831.444
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|161.754.401
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.554
|% -9,88
|
|THYAO
|238,70
|3.324.083.656
|% -2,57
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|EREGL
|42,78
|1.743.518.990
|% -0,79
|
|AKBNK
|39,30
|1.740.021.003
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,30
|1.581.187.820
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,77
|267.617.020
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,18
|691.924.599
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.277.034.267
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,23
|391.533.623
|% -5,37
|
|YKBNK
|20,58
|1.378.826.677
|% -1,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2052
|29,2116
|% 0,20
|
|Euro
|32,2712
|32,2889
|% 0,35
|
|Sterlin
|37,1055
|37,2916
|% 0,63
|
|Frank
|34,0935
|34,2989
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7639
|7,8029
|% 0,21
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,50
|976,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,41
|1.232,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,08
|2.062,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, ARCLK
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 19 kaybederek (% -1.35 ) 6, 785
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, FORTE, DMRGD, ISBTR, RTALB, MARBL, CUSAN