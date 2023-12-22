***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 22/12/2023 tarih ve 2023/37 sayılı karar ile tarım sektörünün ihtiyaçları ve sektörde bulunan potansiyel iş fırsatları çerçevesinde piyasa araştırmaları yapılmasına ve tarım teknolojileri alanında uygun görülen yatırım projelerinin değerlendirilmesi konusunda oy birliği ile karar almıştır.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227976BIST