***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22/12/2023 tarihinde yaptığı KAP açıklaması kapsamında, şirketimiz Yönetim Kurulu 11/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile, Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin %51'lik hissesinin 4.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar vermiştir.İşlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.Hisse devri işlemleri tamamlandığında kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238541BIST