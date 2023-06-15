***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 5850000 TRY 8,73 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 61150000 TRY 91,27 İmtiyazsız İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazılım 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkForte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Kitle Fonlama Platformu 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159065BIST