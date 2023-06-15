***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2023 17:22
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 5850000 TRY 8,73 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 61150000 TRY 91,27 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazılım 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Kitle Fonlama Platformu 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159065
BIST
17:565.485
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 124,21
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.486
17:5623,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5625,8771
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,3769
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8771
En Düşük
25,3574
17:561.486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVHOL
|60,50
|76.730.918
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.578.878
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|BURVA
|70,85
|134.731.373
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.549.059
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,90
|44.089.675
|% -9,69
|
|AVOD
|3,25
|190.155.131
|% -7,41
|
|AYCES
|132,00
|185.946.736
|% -7,30
|
|THYAO
|183,50
|6.857.914.048
|% 0,33
|
|SASA
|56,25
|4.792.323.145
|% 2,37
|
|AKBNK
|19,13
|4.210.119.736
|% 4,14
|
|YKBNK
|12,83
|3.744.998.900
|% 6,12
|
|ISCTR
|13,73
|3.069.118.935
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,83
|3.744.998.900
|% 6,12
|
|ISCTR
|13,73
|3.069.118.935
|% 3,70
|
|AKBNK
|19,13
|4.210.119.736
|% 4,14
|
|ZOREN
|3,03
|625.190.108
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,15
|802.355.671
|% 0,70
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6778
|% 0,46
|
|Euro
|25,8528
|25,8800
|% 1,49
|
|Sterlin
|30,0817
|30,2325
|% 1,16
|
|Frank
|26,3722
|26,5311
|% 1,30
|
|Riyal
|6,2928
|6,3244
|% 0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.488
|17,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.759
|4.873
|18,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|1,28
|