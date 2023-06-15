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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2023 17:22
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 5850000 TRY 8,73 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 61150000 TRY 91,27 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazılım 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Kitle Fonlama Platformu 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159065


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AVHOL 60,50 76.730.918 % 10,00  
RHEAG 5,94 14.832.390 % 10,00  
EUHOL 1,98 49.578.878 % 10,00  
OSTIM 3,85 72.283.826 % 10,00  
KLKIM 53,90 57.744.334 % 10,00  
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Dolar 23,6701 23,6778 % 0,46  
Euro 25,8528 25,8800 % 1,49  
Sterlin 30,0817 30,2325 % 1,16  
Frank 26,3722 26,5311 % 1,30  
Riyal 6,2928 6,3244 % 0,48  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 10,48  
Altın Gr. 1.487 1.488 17,30  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.759 4.873 18,00  
Çeyrek 2.380 2.437 10,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 -0,29  
Gümüş Gr. 18,10 18,11 -0,01  
B. Petrol 74,48 74,48 1,28  
Seans Raporu 17:54
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