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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2023 11:45
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Safiye Durak Mali İşler Direktörü 10.02.2017 +90 312 473 40 85 investor.relations@forte.com.tr
Murat Kutay PAİLER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.08.2023 0 312 473 40 83 investor.relations@forte.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190751


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BIST En Aktif Hisseler14:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 59,40 3.636.120.222 % 10,00  
BRSAN 836,00 1.604.642.115 % 10,00  
ORGE 56,65 225.449.566 % 10,00  
ISBTR 76.865,00 5.611.145 % 10,00  
ESCOM 39,62 104.777.040 % 9,99  
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14:41 Alış Satış %  
Dolar 26,7063 26,7285 % 0,14  
Euro 28,9479 28,9547 % -0,04  
Sterlin 33,7767 33,9461 % 0,24  
Frank 30,1520 30,3337 % 0,25  
Riyal 7,1008 7,1364 % 0,15  
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14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 5,11  
Altın Gr. 1.670 1.671 6,57  
Cumhuriyet 11.235 11.405 31,00  
Tam 10.997 11.092 -2,00  
Yarım 5.515 5.567 -1,00  
Çeyrek 2.749 2.784 0,00  
Gümüş.Ons 24,62 24,64 0,19  
Gümüş Gr. 21,14 21,17 0,20  
B. Petrol 87,98 87,98 1,15  
Seans Raporu 14:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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