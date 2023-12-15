***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKarlılığa ve Ciroya Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimizin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi kurumunun "Oracle VTYS Makineleri Temini, Lisans Güncelleme Teknik Danışmanlık ve Yedekleme Ünitesi Parça Dahil Donanım Bakımı" ihalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu İhale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır.İhale bedeli, KDV hariç 34.790.000,00 TL'dir (Otuzdörtmilyonyediyüzdoksanbin Türk Lirası)Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226147BIST