***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.12.2023 16:10
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimizin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi kurumunun "Oracle VTYS Makineleri Temini, Lisans Güncelleme Teknik Danışmanlık ve Yedekleme Ünitesi Parça Dahil Donanım Bakımı" ihalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu İhale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır.
İhale bedeli, KDV hariç 34.790.000,00 TL'dir (Otuzdörtmilyonyediyüzdoksanbin Türk Lirası)
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226147
BIST