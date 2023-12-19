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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.12.2023 16:43
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı kurumunun "Parça Dahil Bakım Onarım, Lisans Güncelleştirme ve Teknik Destek Hizmeti Alımı" ihalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu ihale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır.
İhale bedeli, KDV hariç 41.103.900,00 TL'dir (KırkbirmilyonyüzüçbindokuzyüzTürkLirası)
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227033


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SODSN 81,40 5.195.419 % 10,00  
UFUK 104,50 5.687.494 % 10,00  
SELGD 19,58 4.199.632 % 10,00  
ISYAT 10,36 87.968.640 % 9,98  
LINK 196,20 18.497.236 % 9,98  
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Sterlin 36,9725 37,1579 % 0,92  
Frank 33,6647 33,8675 % 0,91  
Riyal 7,7328 7,7715 % 0,13  
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Platin 960,47 962,88 % 0,66  
Paladyum 1.235,04 1.239,62 % 0,66  
Brent Pet. 79,12 79,12 % 0,66  
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