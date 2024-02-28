***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMesleki Yeterlilik KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiKarlılığa ve Ciroya Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti İhalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu ihale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale bedeli, KDV hariç 51.656.232,00 TL'dir. (Ellibirmilyonaltıyüzellialtıbinikiyüzotuziki TürkLirası)Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252659BIST