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***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.02.2024 15:22
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti İhalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu ihale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale bedeli, KDV hariç 51.656.232,00 TL'dir. (Ellibirmilyonaltıyüzellialtıbinikiyüzotuziki TürkLirası)
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252659


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YAYLA 17,27 67.058.690 % 10,00  
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