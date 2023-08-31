***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunun, 28.08.2023 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla , Murat Kutay PAİLER'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190509BIST