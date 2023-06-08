***FORTE* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.06.2023 13:15
***FORTE******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
SAYGILARIMIZLA,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157136
BIST
15:335.504
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -56,76
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3323,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1424
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3325,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,4223
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:331.469,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,19
|Açılış
|: 1.469,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.470,38
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:33
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.860.413
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.026.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|13,07
|6.634.868
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.677.613
|% -9,97
|
|OTTO
|130,00
|1.312.100
|% -7,14
|
|EKIZ
|15,83
|749.792
|% -6,66
|
|EUKYO
|5,40
|10.341.063
|% -6,41
|
|EKGYO
|7,84
|2.161.651.377
|% -1,63
|
|KOZAL
|24,40
|1.410.849.037
|% -2,24
|
|ALFAS
|379,50
|1.383.743.474
|% 2,62
|
|EUPWR
|91,05
|898.852.203
|% 2,07
|
|HALKB
|13,37
|847.498.507
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,06
|46.515.409
|% -1,85
|
|ODAS
|6,76
|293.045.181
|% -2,73
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|PSGYO
|7,07
|207.415.925
|% 2,17
|
|AHGAZ
|7,75
|211.688.480
|% -1,27
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3885
|23,3977
|% 0,61
|
|Euro
|25,3459
|25,3669
|% 1,69
|
|Sterlin
|29,1044
|29,2504
|% 0,91
|
|Frank
|25,7420
|25,8971
|% 1,13
|
|Riyal
|6,2182
|6,2493
|% 0,56
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
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