***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
02.06.2023 19:11
***FORTE******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155848
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3908
18:051.310,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.310,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.309,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8943
|20,8989
|% 0,46
|
|Euro
|22,3820
|22,5322
|% 0,07
|
|Sterlin
|25,9508
|26,0810
|% -0,08
|
|Frank
|22,9094
|23,0474
|% 0,18
|
|Riyal
|5,5563
|5,5841
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-27,33
|
|Altın Gr.
|1.311
|1.311
|-11,39
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.386
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında