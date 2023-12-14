***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
14.12.2023 23:20
***FORTE******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225976
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0229
En Düşük
28,9232
18:0531,9029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0182
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9536
En Düşük
31,8261
18:051.895,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.895,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.897,68
En Düşük
1.893,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9672
|28,9766
|% 0,05
|
|Euro
|31,8385
|31,9372
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,8314
|37,0161
|% -0,09
|
|Frank
|33,2303
|33,4304
|% -0,14
|
|Riyal
|7,6928
|7,7314
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|957,20
|966,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,55
|1.111,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,65
|76,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,16
|2.036,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
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17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
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17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem