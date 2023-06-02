***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FORTE******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [FORTE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'ye ait 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu ve 31.03.2023 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://forte.com.tr/spk-onayli-izahname sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155843BIST