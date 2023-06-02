***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.06.2023 19:10
***FORTE******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [FORTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'ye ait Hukukçu Raporu, Hukukçu Beyanı, Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı, FAVÖK Taahhütleri, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://forte.com.tr/spk-onayli-izahname sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155845
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3908
18:051.310,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.310,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.309,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8967
|20,9033
|% 0,48
|
|Euro
|22,3948
|22,5220
|% 0,03
|
|Sterlin
|25,9527
|26,0829
|% -0,07
|
|Frank
|22,9125
|23,0505
|% 0,19
|
|Riyal
|5,5556
|5,5834
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-27,49
|
|Altın Gr.
|1.311
|1.311
|-11,39
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.386
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında